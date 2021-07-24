وفاة رجل سبعيني مجهول الهوية في حادث مروري بطرابلس

قالت مديرية أمن طرابلس إن حادثا مروريا وقع صباح اليوم السبت بالقرب من النقلية بطريق المطار، مما أدى إلى وفاة شخص في السبعينات من العمر (مجهول الهوية).

وأوضحت المديرية في بيان أن القتيل موجود بمستشفى شارع الزاوية وبالتواصل مع قسم مرور أبوسليم أكد الضباط فيه أن سائقا متهم في الحادث قد سلم نفسه للقسم، ليتم إحالته إلى النيابة المختصة.

والأربعاء الماضي، ووقع حادث لسيارة بطريق الشط في طرابلس تيجة السرعة المفرطة وفقدان السائقة السيطرة على عجلة القيادة، مما تسبب في حشر السيارة على الجسر.

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