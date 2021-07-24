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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

24 July, 2021

أفاد مدير مكتب الأعلام ببلدية سرت منسق اللجنة الاعلامية لمكافحة فيروس كورونا بسرت محمد الأميل أن عدد المرضى النزلاء المصابين بفيروس كورونا الموجودين حاليا بقسم العزل بسرت عددهم اليوم وصل الى أحدى عشر مريض ومريضة منهم حالات حرجة موجودة على التنفس الصناعي واخرى على الاكسجين

وأوضح الأميل ،أن حالات الاصابة بكورونا بسرت زادت بمدينة سرت هدة الايام بنسبة أكثر ويعاد تسجل كارثة بالمدينة

ومن جهتة ناشد رئيس قسم العزل بسرت د. عبدالله الاحول كافة العناصر الطبية والتمريض بسرت ممن لديهم الرغبة الالتحاق تطوعا بالعمل بقسم العزل لمساعدة زملائه

هذا و أكد منسق اللجنة الاعلامية لمكافحة فيروس كورونا بسرت أن القسم العزل بسرت ليست لديه الامكانيات وأن سعتة الاجمالية تلاثة عشر سرير ،مشيرا ان المجهز بالقسم عشرة أسرة فقط.

و يعاني قسم العزل بسرت من ضعف الامكانيات ،إذ لا يوجد قسم للحميات بسرت ولا يوجد قسم للفلترة ،مع ارتفاع عدد الاصابات إلى اكثر من خمسة وثمانون حالة.