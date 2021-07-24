انطلاق حملة تلقيح الجرعة الأولى ضد كورونا في أبوسليم

أعلن فريق الأزمة والطوارئ ببلدية أبوسليم البدء في انطلاق حملة تلقيح الجرعة الأولى ضد فيروس كورونا من اللقاح الروسي سبوتنيك.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية إن الحملة يشرف عليها مكتب الخدمات الصحية أبوسليم ، وبرعاية إدارة الخدمات الصحية طرابلس وإشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض .

وأكدت البلدية عبر مكتبها الإعلامي أنه سيتم تقديم الجرعات في الأماكن التالية وعددها 5 وهي – المركز الصحي حي المجاهدين – المركز الصحي خالد بن الوليد – المركز الصحي مشروع الهضبة الزراعي – المركز الصحي سيدي سليم – الساحة المقابلة لمستشفى ابوسليم للحوادث والجراحات.

وأشارت إلى أنه سيتم منح اللقاح لمستحقيه من كبار السن والأمراض المزمنة والمواطنين حتى وإن لم يكونوا مسجلين في المنظومة.

ودعت البلدية كافة المواطنين إلى اصطحاب الرقم الوطني والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.