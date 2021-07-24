ليبيا الان

اجتماع مشترك لـ 4 بلديات لبحث تداعيات كورونا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت مديرية أمن جادو اجتماعا، ضم كل من مديرية أمن جادو، وكل من بلدية الرجبان، وبلدية جادو، وبلدية الرحيبات، وذلك بحضور النائب  علي العيساوي، عضو البرلمان وبصفته مسؤول لجنة الصحة بمجلس النواب.

وتطرق الاجتماع حول الوضع الحالي، التي تمر بها بلديات الجبل، من نقص في الاحتياجات المهمة وأهمها مراكز العزل الموجودة بالمنطقة والمتوقفة، ونقص الإمكانيات والدعم من الدولة وذلك في ضل تسارع تفشي وباء كورونا.

وتعهد النائب بمتابعة الجهات المسؤولة في الحكومة رفقة بلديات الجبل وذلك لتحمل الحكومة مسؤولياتها الموكلة لها .

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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