صور جوية جميلة لـ’بحيرة أوجلة’ الناتجة عن تسرب في النهر الصناعي

نشر المصور الفوتوغرافي محمد بن اسبيع صورًا جويّة للبحيرة التي أنتجها التسرب في النهر الصناعي في خط ناقل للمياه (تازربو/ بنغازي).

وظهرت البحيرة في صور جميلة من الفضاء وعلى مساحة واسعة. البحيرة الجديدة أسماها بن اسبيع في ألبومه بـ”مالديف ليبيا”.

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وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر اليوم السبت في بيان له، أن التسرب حدث في خط ناقل للمياه (تازربو/ بنغازي) ، مؤكدا أن فرق التشغيل والصيانة التابعة له قامت باتخاذ الإجراءات والتدابير الفنية اللازمة، وإيقاف حقلي السرير وتازربو وتحويل التدفق المائي عبر خط (السرير / سرت).

وأكد الجهاز أن العمل جارٍ على تجفيف منطقة العمل للكشف وتحديد حجم الخلل وأسباب التسرب، مضيفا أن الفرق التابعة لها قادرة على إصلاح المشكلة، رغم قلة الإمكانيات والموارد والمواد المطلوبة.

وأشار البيان إلى أن الإمداد المائي لكافة المناطق الواقع على مسار المرحلة الأولى لن تتوقف، فيما يتوقع وجود تخفيض بسيط في كميات المياه.

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