إعلان مواقع تقديم لقاح «كورونا» في بلدية أبو سليم

أعلن فريق الأزمة والطوارئ ببلدية أبوسليم خمسة مواقع تقديم جرعات لقاح فيروس «كورونا المستجد»، ضمن الحملة التي انطلقت اليوم السبت في بلديات طرابلس الكبرى.

وأوضح الفريق عبر بيان صادر عن المجلس البلدي أبو سليم، أن المواقع هي المركز الصحي حي المجاهدين، والمركز الصحي خالد بن الوليد، والمركز الصحي مشروع الهضبة الزراعي، والمركز الصحي سيدى سليم، والساحة المقابلة لمستشفى أبوسليم للحوادث والجراحات.

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ويتم منح اللقاح لمستحقيه من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمواطنين حتى وإن لم يكونوا مسجلين في المنظومة، حسب البيان، داعيا المواطنين اصطحاب الرقم الوطني والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.

وفي وقت سابق، أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض انطلاق التطعيم بالجرعة الأولى ضد فيروس «كورونا» من اللقاح الروسي «سبوتنيك» اليوم، فيما يشرف على الحملة ببلدية أبو سليم مكتب الخدمات الصحية في البلدية برعاية إدارة الخدمات الصحية طرابلس، وإشراف مركز مكافحة الأمراض

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