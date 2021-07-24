محذرا من تزوير الانتخابات.. دلهوم: ((خلونا على الطريقة التقليدية أفضل))

حذر الإعلامي الليبي عقيلة دلهوم، من التلاعب بأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الرئاسية القادمة، باستغلال وتوجيه التقنيات التي تعتمد عليها البطاقات الانتخابية الجديدة.

وبين دلهوم في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت عنوان “بطاقة الانتخاب QR .. بين النزاهة والتزوير!“، أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، قد تحدث عن جودة البطاقة الانتخابية التي سيتم العمل بها خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، لكنه أشار إلى تخوفاته من استغلالها في تزوير الاقتراع من خلال بيعها، فهي في رأيه قد تكون وسيلة لشراء الأصوات.

وأضاف دلهوم، أن رئيس المفوضية أعتمد على المثالية في السلوك التي سوف تحد من العبث الانتخابي من خلال هذه البطاقات الإلكترونية آخذا في اعتباره نزاهة “الضمير الوطني” .. وهو ما يعتبره غير كافِ لأن مسألة الإعتماد على نزاهة وإخلاص الضمير الوطني نسبية، وهي وحدها ليست كافية لنجاح العملية الانتخابية القادمة..

وطرح الإعلامي الليبي والناشط السياسي، تساؤلا عن التحكم الإلكتروني في النتائج الانتخابية من خلال هذه البطاقات، أليست قابلة للإضافة والتزوير؟، مختتما تدوينته بأن المشكلة ليست في معرفة بيانات الناخب، إنما في استعمالها بمعزل عنه، خصوصا عند تقاعصه عن المشاركة يوم الاقتراع..!

واختتم تدوينته بعبارة “خلونا على الطريقة التقليدية أفضل”… في إشارة إلى الطريقة اليدوية التي تم استخدامها في الانتخابات السابقة.