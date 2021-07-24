بلدية العزيزية تعلن الإقفال الكامل بالمنطقة وعقوبات رادعة للمخالفين

أصدر المجلس التسييري لبلدية العزيزية، عدة قرارات هامة بعد تفشى فيروس كورونا.

وجاء بقرار البلدية الذى اطلعت عليه “الساعة24″، إغلاق بشكل كامل ولمدة إسبوع المقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقة والمزينات النسائية وصالات الأفراج ومحلات مواد البناء ومحلات قطع الغيار والأسواق الغذائية المجمعة والأسواق الشعبية والقصابين والقطاعات الإدارية كما توقف الدراسة بالمدارس العامة والخاصة .

وجاء أيضا بالقرار، السماح للمخابز وموزعي المواد الغذائية الفرد ومحلات تحلية مياه الشرب بمباشرة أعمالهم وكذلك يسمح للعيادات والصيدليات بمزاولة نشاطها ويقتصر علم السجل المدني على إدار تصاريح الدفن فقط.

وجاءت بالقرار عقوبات للمخالفين، حيث قالت البلدية تتولى الجهات الأمنية بالبلدية تنفيذ ما جاء بأحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين وتحديد قيمة 500 دينار كغرامة.