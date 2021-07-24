10 قرارات من شركة «رأس لانوف» لمواجهة «الوضع الوبائي الخطير»

اتخذت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز عشرة قرارات لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا المستجد»، ولمواكبة تطور الوضع الوبائي الخطير في الآونة الأخيرة سواء بالمدينة السكنية أو على مستوى البلاد.

وقالت الشركة، في بيان مساء اليوم السبت، إنه يتحتم عليها اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات تحد من تفشي الفيروس في المجمع الصناعي وفي المحيط المجتمعي، موضحة أن هذه القرارات الاحترازية واجبة التنفيذ اعتبارًا من غدٍ الأحد 25 يوليو 2021، وهي:

1- منع دخول جميع مواقع الشركة (رأس لانوف، بنغازي، طرابلس) إلا بارتداء الكمامات، مع الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية المعلن عنها سابقًا.

2- إيقاف جميع الرحلات البرية والجوية من وإلى رأس لانوف اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد.

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3- التأكيد على تنفيذ إجراء التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في كافة وسائل النقل الجماعي، على أن يكون مشرف الوردية بقسم الحركة وسائق الحافلة المسؤولين أمام الجميع في تنفيذ ذلك.

4- إيقاف وسائل النقل الجماعي للنظام (النهاري) من مناطق بن جواد والنوفلية إلى رأس لانوف والعكس بشكل موقت، إلى حين توفير العدد الكافي من وسائل النقل التي تضمن تحقيق شرط التباعد الجسدي.

5- منع دخول أي مستخدم للمجمع الصناعي عند عودته من الإجازة إلا بعد إجراء تحليل الكشف عن فيروس «كورونا»، عن طريق قسم الصحة المهنية أوالجهات المعنية والمكلفة بالخصوص بالدولة.

6- على الإدارة العامة للعمليات التنسيق الفوري بشأن تحديد الأعداد المطلوب تواجدهم داخل مواقع العمل الفعلية، وفي الحد الأدني بالشكل الذي يضمن استمرار العمليات التشغيلية والصيانة المبرمجة والضرورية فقط.

7- على الإدارات العامة الأخرى والمكاتب التنسيق الفوري وتحديد الأعداد المطلوب تواجدهم داخل مواقع العمل الفعلية وفي الحد الأدنى بما لايتجاوز 25% من العدد الإجمالي، مع ضرورة تفعيل العمل التناوبي بالشكل الذي يضمن إتاحة الفرصة للجميع دونما أي استثناء.

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8- على الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة ومراقبة الأمن الصناعي اتخاذ ما يلزم لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بالشكل المطلوب، وإعداد تصور قانوني واضح بالتنسيق مع الإدارة القانونية لمن يخالف القواعد داخل مواقع العمل.

9- على الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة اتخاذ ما يلزم من إجراء لتوفير اللقاح اللازم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبلدية أو مصحة النفط بالمؤسسة بشكل عاجل.

10- يطلب من كافة الشركات المقاولة الالتزام بتنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية الجديدة المقررة في البنود السابقة.

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