ضبط لص أصيب باحتراق أثناء محاولته سرقة كوابل كهربائية ببنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، القبض علي مشتبه به وإصابته بحروق لمحاولته سرقة كوابل محطة الإسكان الصناعي رقم (1) منطقة المساكن الجاهزة بمدينة بنغازي.

وقالت الشركة في إيجاز صحفي، أن القبض جاء على المتهم، بعد بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي عن المحطة نتيجة عمل تخريبي عند الساعة الرابعة فجرا يوم أمس الجمعة من قبل مدير دائرة توزيع جنوب بنغازي.

ووجهت الشركة، التحية والتقدير لمدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية المقدم ايمن اهويدي وكل أفراد حماية الطاقة الكهربائية علي المجهودات المبذولة في المحافظة على معدات الشبكة الكهربائية.