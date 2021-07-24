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ضبط لص أصيب باحتراق أثناء محاولته سرقة كوابل كهربائية ببنغازي

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، القبض علي مشتبه به وإصابته بحروق لمحاولته سرقة كوابل محطة الإسكان الصناعي رقم (1) منطقة المساكن الجاهزة  بمدينة بنغازي.

وقالت الشركة في إيجاز صحفي، أن القبض جاء على المتهم، بعد بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي عن المحطة نتيجة عمل تخريبي عند الساعة الرابعة فجرا يوم أمس الجمعة  من قبل مدير دائرة توزيع جنوب بنغازي.

ووجهت الشركة، التحية والتقدير لمدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية المقدم ايمن اهويدي وكل أفراد حماية الطاقة الكهربائية علي المجهودات المبذولة في المحافظة على معدات الشبكة الكهربائية.

 

 

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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