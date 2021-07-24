مفوضية الانتخابات: لا خلل في منظومة التسجيل.. ونتلقى 12 ألف مكالمة يوميا

نفت المفوضية الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، وجود خلل في منظومة التسجيل الخاصة بالناخبين، موضحة أن هناك ضغطا كبيرا على مركز الاتصالات بالمفوضية نتيجة الاتصالات التي يلتقاها من آلاف المواطنين، تصل إلى 12 ألف مكالمة يوميا.

وأطلقت المفوضية منظومة تسجيل الناخبين بداية من 4 يوليو الجاري استعدادًا لإجراء الانتخابات العامة (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت المفوضية في بيان إنها تتلقى كما هائلا من المكالمات عبر الرقم المجاني 1441، المخصص للرد على الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل أو المساعدة في تغيير مراكز الانتخاب، الأمر الذي تسبب في ضغط متزايد على خطوط الاتصال، ونتج عنه تأخر في الرد على المواطنين.

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وأضافت أن عدد المكالمات التي تصل إلى مركز الاتصالات يوميا تبلغ 12 ألف مكالمة، تستغرق كل واحدة نحو 3 دقائق لاستعراض مشكلة المواطن وبحث حلها، ويتم ذلك عبر 40 خطا هاتفيا، وهي سعة شبكة الاتصالات المتاحة للمركز.

ونبهت بأنه بناء على ذلك يتعذر الرد على الكم الهائل من المكالمات في وقت واحد، مع وصول ساعات عمل موظفي المركز 12 ساعة يوميا، من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.

كما أشارت إلى أن غالب المشكلات التي يطرحها المواطنون تتمثل في فك الارتباط عن رقم الهاتف وتغيير مراكز الانتخاب، وهو ما يتطلب وقتا أطول للمكالمة، إضافة إلى ضرورة توفر خدمة إنترنت سريع للربط بمنظومة التسجيل، وهو الأمر الذي يتعذر أحيانا بسبب تذبذب سرعة الإنترنت.

وقالت إن عشرات الآلاف من المواطنين استطاعوا الاتصال وحل مشكلات التسجيل، وأن حهود المفوضية مازالت قائمة لمعالجة الصعوبات بشكل نهائي.

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