المفوضية العليا للانتخابات: لا يوجد خلل في منظومة تسجيل الناخبين

أصدر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، بياناً بشأن صعوبات الاتصال بالرقم 1441 الخاص بالدعم والمساعدة.

المفوضية، وفي بيانها الذي اطلعت عليه قناتنا، قالت: “نظرا للكم الهائل من المكالمات التي تصل إلى مركز الاتصالات بالمفوضية عبر الرقم المجاني 1441، والذي خصص للرد على الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل أو للمساعدة في تغيير مراكز الانتخاب، مما سبب ضغطا متزايدا علي خطوط الاتصال نتج عنه تأخر في الرد على المواطنين، والذين ابدوا من جهتهم بعض الملاحظات على اداء مركز الاتصالات”.

وتابعت: “عليه وجب توضيح أن عدد المكالمات التي تصل يوميا إلى مركز الاتصالات يبلغ (12,000) مكالمة وتستغرق كل مكالمة في المتوسط 3 دقائق لاستعراض المشكلة وبحث حلولها، وهذه المكالمات يتم استقبالها على (40) خطا هاتفيا هي سعة شبكة الاتصالات المتاحة للمركز، وبالتالي يتعذر الرد على هذا الكم الهائل من المكالمات في وقت واحد، وتبلغ ساعات العمل لموظفي مركز الاتصالات 12 ساعة يوميا تمتد من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة ليلا، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت”.

وأضافت: “وكانت أغلب المشكلات التي يطرحها المواطنون عبر الرقم 1441، تختص بعملية فك الارتباط عن رقم الهاتف وتغيير مراكز الانتخاب، الأمر الذي يستغرق وقتا أطول للمكالمة إضافة إلى ضرورة توفر خدمة انترنت سريع للربط بمنظومة التسجيل الأمر الذي يتعذر احيانا بسبب تذبذب سرعة الانترنت”.

وأكدت المفوضية عدم وجود أي خلل في منظومة التسجيل، حيث استطاع عشرات الآلاف من المواطنين الاتصال وحل مشكلات التسجيل، ومازالت الجهود قائمة لمعالجة الصعوبات بشكل نهائي.

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