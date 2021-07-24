“اللجنة العلمية” تطلب إعلان الطوارئ الصحية في ليبيا

أكد الدكتور علي الزناتي وزير الصحة على أهمية التحصين ضد فيروس كورونا لخلق مناعة مجتمعية للقضاء على هذا الوباء.

وأتى هذا التصريح في اجتماع الزناتي مع اللجنة العلمية ولجنة الوبائيات لدراسة الوضع الوبائي الحالي، ووضع التوصيات العاجلة للسيطرة على انتشار الفيروس.

وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات أهمها إنشاء مراكز للعزل داخل جميع المؤسسات العلاجية، للرفع من السعة السريرية، والتواصل مع العاملين بمراكز العزل والفلترة وحل مشاكلهم.

وشدد الاجتماع على توزيع اللقاحات على جميع المراكز الصحية ونقاط التطعيم بالبلديات وداخل الإدارات الصحية، وتفعيل قسم مكافحة العدوى في كل المراكز والمستشفيات، والتوعية المجتمعية عن طريق برامج مباشرة في كل القنوات، وزيادة القدرة اليومية للمعامل لإجراء التحاليل.

وأكد الاجتماع أن لجنة الوبائيات هي المرجعية الوحيدة للمعلومات المتعلقة بالوباء، بعد الرجوع وأخذ الإذن من وزارة الصحة، ولا توجد أي لجان خارج النظام الصحي، والتقيد بالنظام الصحي الوطني بشكل صارم، وفقًا لما حدده القانون، والبدء في الجرعة الثانية من لقاح استرازينكا فور وصوله، وطلب إعلان الطوارئ الصحية في البلاد، لتفعيل آليات مكافحة الوباء وفق القانون، وإيقاف العمل بمنظومة التطعيمات مع القيام بحملة تطعيم خاصة بالعاملين بمراكز العزل والفلترة، وأقسام الولادة، وأقسام الطوارئ والمؤسسات التي بها تعامل مباشر مع الجمهور.

كما تم الاتفاق على مضاعفة الأسرة في مراكز العزل، ومضاعفة مخزون الأكسجين الطبي أربعة أضعاف، وتم وضع خطط بديلة للتعاطي مع مشكلة انقطاع الأكسجين.