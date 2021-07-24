مفوضية الانتخابات: نستقبل 12 ألف مكالمة يوميا ولا يوجد خلل في منظومة التسجيل

قالت المفوضة الوطنية العليا للانتخابات، إنه نظراً للكم الهائل من المكالمات التي تصل إلى مركز الاتصالات بالمفوضية عبر الرقم المجاني 1441 والذي خصّص للرد على الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل أو للمساعدة في تغيير مراكز الانتخاب مما سبب ضغطاً متزايداً علي خطوط الاتصال نتج عنه تأخر في الرد على المواطنين، والذين أبدوا من جهتهم بعض الملاحظات على أداء مركز، الاتصالات عليه وجب توضيح ما يلي.

وتابعت،في إيجاز صحفي، اطلعت عليه”الساعة24″، يبلغ عدد المكالمات التي تصل يومياً إلى مركز الاتصالات (12,000) مكالمة، وإجمالي عدد المكالمات التي تم تلقيها هي 70.232 ألفا، وتستغرق كل مكالمة في المتوسط 3 دقائق لاستعراض المشكلة وبحث حلولها وهذه المكالمات يتم استقبالها على (40) خطاً هاتفياً هي سعة شبكة الاتصالات المتاحة للمركز وبالتالي يتعذر الرد على هذا الكم الهائل من المكالمات في وقت واحد.

واستطردت، تبلغ ساعات العمل لموظفي مركز الاتصالات 12 ساعة يومياً تمتد من الساعة العاشرة صباحاً إلى العاشرة ليلا، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، وكانت أغلب المشكلات التي يطرحها المواطنون عبر الرقم 1441 تختص بعملية فك الارتباط عن رقم الهاتف وتغيير مراكز الانتخاب الأمر الذي يستغرق وقتا أطول للمكالمة، إضافة إلى ضرورة توفر خدمة انترنت سريع للربط بمنظومة التسجيل الأمر الذي يتعذر احيانا بسبب تذبذب سرعة الإنترنت.

وأكدت المفوضية عدم وجود أي خلل في منظومة التسجيل، حيث استطاع عشرات الآلاف من المواطنين الاتصال وحل مشكلات التسجيل ومازالت الجهود قائمة لمعالجة الصعوبات بشكل نهائي.