مراكز العزل في الجميل تدق ناقوس الخطر

تقرير/ 218

تزايد حالات الإصابة بفيروس كورنا في مدينة الجميل في وتيرة سريعة دقت ناقوس الخطر وأصبح الوضع كارثي مع تعثر مراكز العزل في الجميل والمنشية في استيعاب الحالات اليومية فبات من الصعب توفير الأكسجين لكل الحالات ، ما سبب في إرباك مضاعف للأطقم الطبية داخل مراكز العزل .

كما طالبت اللجان التسيرية للجميل والمنشية بضرورة التزام المواطن بالدرجة الأولي بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالحظر الشامل الذي دخلت فيه المدينة.

وأرسلت اللجان بنداء عاجل إلى الجهات ذات الاختصاص وومنها وزارة الصحة والحكومة للمساعدة في توفير النواقص التي تعاني منها مراكز العزل بالمنطقة الغربية.

نقص الأكسجين الحاد داخل المراكز وعينات االتحاليل الخاصة والمعدات الطبية الخاصة بالأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمراكز عوامل تنذر بوضع كارثي داخل مدينة الجميل.

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