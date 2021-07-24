“الصحة” تطالب بإعلان حالة الطوارئ.. ووقف منظومة التطعيمات

أكد وزير الصحة علي الزناتي في تصريح له -السبت- على أهمية التحصين ضد فيروس كورونا لخلق مناعة مجتمعية للقضاء هذا الوباء.

وأدلى “الزناتي” بتعليماته أثناء اجتماعه مع اللجنة العلمية ولجنة الوبائيات لدراسة الوضع الوبائي الحالي، ووضع التوصيات العاجلة للسيطرة على انتشار الفيروس، وفي مقدمتها إنشاء مراكز للعزل داخل جميع المؤسسات العلاجية، للرفع من السعة السريرية والتواصل مع العاملين بمراكز العزل والفلترة وحل مشاكلهم.

كما اشتملت التوصيات العاجلة من الوزير على توزيع اللقاحات على جميع المراكز الصحية ونقاط التطعيم بالبلديات وداخل الإدارات الصحية وتفعيل قسم مكافحة العدوى في كل المراكز والمستشفيات.

وجاء في التوصيات أيضاً تنشيط التوعية المجتمعية عن طريق برامج مباشرة في كل القنوات، علاوةً على زيادة القدرة اليومية للمعامل لإجراء التحاليل.

واعتبرت الوزارة والمجتمعون أن لجنة الوبائيات هي المرجعية الوحيدة للمعلومات المتعلقة بالوباء، بعد الرجوع وأخذ الإذن من وزارة الصحة، مع التأكيد بألا توجد أي لجان خارج النظام الصحي، والالتزام بالتقيد بالنظام الصحي الوطني بشكل صارم، وفقًا لما حدده القانون.

ونصت التعليمات وشددت على البدء في الجرعة الثانية من لقاح استرازينكا فور وصوله وطلب إعلان الطوارئ الصحية في البلاد، لتفعيل آليات مكافحة الوباء وفق القانون وإيقاف العمل بمنظومة التطعيمات، على أن يتم القيام بحملة تطعيم خاصة بالعاملين بمراكز العزل والفلترة، أقسام الولادة، أقسام الطوارئ والمؤسسات التي بها تعامل مباشر مع الجمهور.

واتفق المجتمعون مع الوزير على مضاعفة الأسرة في مراكز العزل، ومضاعفة مخزون الأكسجين الطبي أربعة أضعاف. كما تم وضع خطط بديلة للتعاطي مع مشكلة انقطاع الأكسجين- حسب ما أوردته إدارة الإعلام الليلة على المنصة الإعلامية للوزارة.

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