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إيقاف تشغيل مجمع الحديد والصلب في مصراتة لتنفيذ الصيانة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت الشركة الليبية للحديد والصلب أن عمال إدارة خدمات المياه والغاز يواصلون العمل على إصلاح العطل بخطي التبريد الرئيسيين والمغذيين لمصنع الصلب رقم 2 في مجمع مصانع الحديد بمدينة مصراتة.

جاء هذا العمل بعد قرار إيقاف تشغيل المصانع، بعد استُغلت الفترة الحالية لتنفيذ الأعمال التي يستحيل القيام بها أثناء التشغيل، وتمت خلال هذه العملية إزالة الجزء المعطوب وهو بمسافة 12متر لأنبوبين.

ينفذ هذا العمل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، رغم حرارة الطقس والحرارة الناجمة عن عمليات اللحام، مع تدفق المياه الجوفية المالحة ” المياه السبخية” – حسب ما نقلته الإدارة الإعلامية للشركة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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