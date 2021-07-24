بلدية طرابلس المركز تدعو لضرورة تزويد مراكز العزل بالأكسجين الطبي

دعت بلدية طرابلس المركز جميع الجهات العامة المختصة بتصنيع وتعبئة اسطوانات الأكسجين الطبي إلى ضرورة فتح مراكزها وتزويد مراكز العزل لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضافت في بيان مساء السبت، أن الدعوة تشمل كذلك تزويد المواطنين الذين يتلقون العلاج داخل بيوتهم، داعيا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الوباء.

وتابعت: «ردا على كل التساؤلات المتعلقة بحظر التجوال سواء كان لساعات محددة أو لمدة 24 ساعة، فإن هناك لجنة متخصصة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومكلفة بتقديم توصياتها بالخصوص للجهات المختصة».

كما أعلن فريق العمل الطبي بمكتب الصحة بالبلدية والعيادة المتنقلة بميدان الشهداء

عن اإنتهاء اليوم الأول من تقديم التطعيمات ضد الوباء، والتي وصلت إلى أكثر من ألفي جرعة.

ونوهت أن الحملة ستتواصل غدا من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، موضحة أن الجرعة هي التي يتم إعطائها هي الأولى لمن لم يسبق لهم تناول اللقاح.

وصباح اليوم أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض انطلاق حملة التطعيم بلقاح سبوتنيك في بلديات طرابلس الكبرى لمواجهة الانتشار السريع للفيروس.

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