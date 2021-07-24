ناعية الطفل عبد الله الرجباني.. بلدية الرجبان: ندين أعمال القتل والإجرام التي تمارسها المليشيات في طرابلس

نعت بلدية الرجبان الطفل عبدالله عمر عبدالله عيسى الرجباني، الذي قتل برصاصة طائشة خلال اشتباكات مليشيات غنيوة وكارة في طرابلس أول من أمس الخميس.

وأدان المجلس البلدي الرجبان، في بيان له، أعمال القتل والإجرام التي تمارسها المليشيات المسلحة المتصارعة في العاصمة، قائلا: “بلدٌ يموت فيه الأطفال في عمر الزهور، ليعمر فيه اللصوص والقتلة بعمر الدهور”.

وشاطر المجلس أسرة الطفل كل الأحزان، داعيا الجهات المسؤولة إلى التحقيق في هذه الجريمة البشعة، التي أودت بحياة الطفل عبدالله عيسى.

وجاء إعلان مقتل الطفل وحيد أبويه، وحلم حياتهما، صادما للمواطنين وأهالي البلدية الذين تضامنوا مع والدي الطفل اللذين كانا ينتظران سنوات حصادهما، وتبدد الحلم وضاع كل شيء بسبب نزوة ونزق المليشيات المسلحة، التي تتصارع من أجل المال والسلطة.

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