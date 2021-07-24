البيوضي: مصراته تئن تحت وطأة كورونا والدبيبة يتجول بها لبحث آلية استكمال المشاريع المتوقفة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد المحلل السياسي سليمان البيوضي، الأوضاع الكارثية في مدينة مصراتة بعدما تفشي فيها وباء كورونا بشكل مخيف ومقلق.

البيوضي وجه رسالة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة انتقد فيها تصرفات الأخير قائلا: إن تجوالك في مدينة مصراتة لبحث آلية استكمال المشاريع المتوقفة خطوة لا تتسق مع واقع الحال وقفزة جديدة في الهواء وتأكد فقدانكم لنبض الشارع وحقيقة احتياجاته”.

وأضاف في تدوينه له عبر فيسبوك أن المدينة حاليًا تئن تحت وطأة فيروس كورونا ويعاني أهلها تبعات فشلكم في اتخاذ تدابير احترازية صارمة لمنع وصول السلالة الهندية إلى ليبيا، وقبل ذلك فشلكم في توفير اللقاحات بجرعتيها للجميع .

وتابع أن حجم التكلفة للحصول على الأدوية والرعاية الصحية كبير جداً والمواطن البسيط لن يكون قادراً على هذه التكلفة وإن تمكن فسيخرج من الأزمة الصحية بأزمة مالية تعطل حياته لأشهر، الصيدليات الخاصة يتناقص بها مخزون الأدوية وسيزداد سعره لأضعاف خلال أيام ولذا فإن البيوت المنهكة بالمرض والعوز لن تهتم بمشاريع التنمية قدر اهتمامها بتوفير الدواء والسيولة”.

وأردف”خبر زيارتكم لاستكمال المشاريع سيكون حدثاً ليصب المنهكون جام غضبهم ضدكم ومن أقنعك بأن الجيوش الإلكترونية والإعلانات الممولة ستغطي على الأزمة الحقيقية هو من يضعك في مشهد مأساوي وهدفه أن يزيد من حجم الهوة بينكم وبين الشارع “.