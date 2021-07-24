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برئاسة اقعيم.. اجتماع لحصر أملاك وزارة الداخلية ومُراجعة مُستندات الملكية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم اجتماعا، بالمُستشارين القانونيين بديوان عام الوزارة.

وبحسب إيجاز صحفي، تم عقد الاجتماع  لمناقشة أوضاع أملاك وزارة الداخلية بدايةً بمدينة بنغازي وصولاً لباقي المُدن وعُقب الاجتماع أنشأ الوكيل مكتباً خاص يختص عمله لرصد ومُتابعة أملاك الوزارة ومُراجعة مستنداتها الملكية مع الجهات ذات العلاقة لاسترجاعها.

وتابعت الوزارة، يأتي هذا في إطار الحفاظ علي مُمتلكات الدولة والحد من التعدي عليها والنظر في كيفية الاستفادة منها للمساهمة في تسريع عجلة بناء البلاد .

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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