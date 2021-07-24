بعيو: على الليبيين التسجيل في الانتخابات لإزاحة الجاثمين على صدورنا

خبار ليبيا 24 – خبر

شدد رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام السابق، محمد بعيو، علي ضرورة تسجيل المواطنين في منظومة الناخبين لتأسيس الدولة الليبية الجديدة المنشودة .

بعيو قال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “أيها المواطن يا مصدر الشرعية الوحيد سجل في منظومة الناخبين ولا تكن من الغائبين يوم 24 “.

ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام السابق، المواطنين إلى التسجيل في الانتخابات قائلا “لتزيح الجاثمين على صدرك منذ عشر سنين، وتؤسس دولتك الجديدة المنشودة تملكها أنت وليس الحاكم، وأنت المخدوم فيها ولست الخادم “.