“داعش” ينشر صورا لاحتفال عناصره في الجنوب الليبي بعيد الأضحى

نشرت حسابات تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي على الإنترنت، صوراً لعناصره خلال عيد الأضحى في الجنوب الغربي لليبيا، على مقربة من الحدود المشتركة مع الجزائر.

وعنونت تلك الحسابات الصور قائلة: “يوميات جنود الخلافة في ‎ليبيا خلال عيد الأضحى المبارك”.

ويشن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية عسكرية واسعة النطاق منذ أسابيع لمطاردة فلول التنظيم في الجنوب الليبي.

وتنفيذا لتعليمات المشير خليفة حفتر، بدأت اللجنة العسكرية المُشتركة للجيش، برئاسة رئيس أركانه العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، جولات ميدانية أمس السبت لتفقد المُعسكرات كافة، والثكنات العسكرية بمناطق جنوب البلاد.