البيرة: وعدد الإصابات بمصراتة يومياً يمثل أكثر من 50٪ من عدد المسحات

أخبار ليبيا 24 – صحة

قال مدير مركز مصراتة الطبي إيهاب البيرة :”نحن أمام وضع كارثي حقيقي، وعدد الإصابات يومياً يمثل أكثر من 50٪ من عدد المسحات التي يتم إجراؤها”.

ولفت البيرة، في تصريحات صحفية، إلى أن زيارة مسؤولي الصحة للمركز جاءت متأخرة، فإدارة التطعيمات شهدت ارتباكاً في التسجيل وتوريد الجرعة الثانية.

وتابع “في كل قسم طبي لدينا غرفة للعزل، وهذا جاء بمبادرة منا، ولم يكن بطلب من وزارة الصحة، فقسم العزل التابع للمركز مزود بالإمكانيات التشغيلية، وافتتاحه يتوقف على تزويدنا بمنظومة الأكسجين”.

وشدد على أن عيادة الفلترة والكشف الأولي التي افتتحناها منذ أسبوعين تضم 3 عيادات استقبال، بها 12 سريرا للملاحظة، ووصلنا في أحد المرات إلى الكشف عن 684 حالة يوميا”.

وأوضح أن الحكومة والمجلس البلدي مصراتة عليهما التفكير في فرض حظر تجول، ولو بشكل جزئي ولعدة أيام؛ لأن منظومتنا الصحية متواضعة، والتحاليل الطبية تشهد تناقصا.

واستطرد “اطمئن العناصر الطبية والطبية المساعدة التي رفضت العمل خلال الجائحة؛ بسبب تأخر الحكومة في صرف مكافآتهم، بأنه قد تم البدء في إعداد مكافآتهم عن الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، والأولوية ستكون لمن يعملون في المناطق الساخنة مصراتة، وزليتن، والزاوية الغربية “.

وبين أن وحدة التشخيص الجزئي بالمركز أنشأناها بقرار من إدارة المركز، وأجهزة الـ PCR تحصلنا عليها عن طريق تبرعات رجال الأعمال.