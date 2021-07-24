معبر رأس اجدير يغلق أبوابه تماما باستثناء الحالات الإنسانية

أخبار ليبيا 24 – صحة

كشف مدير إدارة الصحة الدولية في معبر رأس اجدير الحدودي، مختار المنصوري، عن غلق أبواب المعبر أمام حركة المرور، مشيرا إلى أن الحركة شبه متوقفة، حيث يسمح فقط بدخول الليبيين العالقين في تونس وخروج الحالات الإنسانية.

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم السبت أن الحركة التجارية متوقفة في المعبر.

وقال إن عدد السيارت التي دخلت حتى الآن يترواح بين 20 و30 سيارة، فيما بلغ العدد الإجمالي منذ قفل المعبر بسبب جائحة كورونا أكثر من 5000 سيارة.

وأشار المنصوري إلى أنهم أجروا تحاليل لكل القادمين من تونس وتم تسجيل إصابات بكورونا رغم حصولهم على شهادات خلو من الفيروس.

وأوضح أنهم تواصلوا مع فرق البلديات المعنية لمتابعة أوضاع المصابين ومن هم بحاجة إلى حجر منزلي أو مركز عزل.