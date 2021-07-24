تامر: لا يمكن إجراء انتخابات من دون خروج المرتزقة والقوات الأجنبية

أكد عضو مجلس النواب، محمد تامر عن أن المجلس لم يعطل اعتماد الميزانية، معتبرًا أن تعنت الدبيبة في طلبات وتعديلات اللجنة المختصة بالنواب هو ما يعطلها.

وأكد تامر في تصريحات لموقع “المختار العربي”، أن قيمة الميزانية وضعت من دون دراسة، لافتا إلى أنه سيتم وضع مقترح من قبل اللجنة المالية بالنواب وعلى الحكومة احترامه لاعتماد الميزانية.

وتطرق بحديثه عن إجراء الانتخابات في موعدها قائلا إنها تتطلب توحيد المؤسسات، لافتا إلى أن هناك عائق آخر متمثلا في وجود المرتزقة والقوات الأجنبية وما لم يكن هناك جدية في خروجهما سيكون هناك صعوبة في إجراء الانتخابات.

وذكر أن اللجنة المختصة من النواب بإنجاز القاعدة الدستورية ستجتمع خلال الأيام المقبلة مع لجنة من المفوضية العليا للانتخابات لوضع تلك القاعدة.

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