وزارة الصحة تخصص 6 مراكز ميدانية لتلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، أنه بناءً على التعليمات المباشرة من علي الزناتي وزير الصحة، انطلقت حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، والتي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة في إيجاز صحفي، تم توزيع التطعيمات من مخازن جهاز الإمداد الطبي على مراكز التطعيم الميدانية، وقد خصصت الأماكن التالية لتلقي التطعيم وهي:

1 _ميدان الشهداء

2 _ساحة مستشفي ابوسليم للحوادث

3_ ساحة جزيرة الدرن

4_طريق الشط بالقرب من المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة

5_ساحة المجمع الصحي القرقني

6_ساحة المجمع أبوشوشة

وطالبت الوزارة من جميع المواطنين التوجه للأماكن المخصصة لتلقي التطعيم، وإحضار البيانات الشخصية، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي.