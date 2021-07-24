غازيني: الدبيبة يدعم الانتخابات ‏علنا وفي الجلسات الخاصة يريد البقاء في ‏السلطة لسنتين

قالت كبيرة محللي الشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، ‏إنها لا ترجح التوصل إلى توافق بالنظر إلى مدى ‏الانقسام الذي لا يزال يثيره ترتيب العمليات الدستورية ‏والانتخابية، المقبلة في 24 ديسمبر المقبل.‏

ولفتت في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق ‏الأوسط” اللندنية، لفتت إلى أنه “بعد 6 سنوات خاضت خلالها ‏حكومتان متنافستان حرباً متقطعة، بات لدى ليبيا اليوم ‏سلطة تنفيذية موحّدة. حيث تم إقرار البرلمان حكومة وحدة ‏ مؤقتة يرأسها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ‏تسلّمت مهامها في طرابلس، وهو ما يعد إنجازاً تاريخياً، كونه ‏يحضر الأرضية لإعادة توحيد المؤسسات السياسية ‏والعسكرية التي كانت منقسمة حتى الآن، وخاضت معارك ‏ضد بعضها بعضاً منذ عام 2014″، بحسب قولها.‏

وتحدثت عن الصراع حول القاعدة الدستورية بقولها إنه لا ‏توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة في هذا الجدل، فلكل ‏حل مزايا وعيوب.‏

وأوضحت بقولها إن الاستفتاء على مسودة يمكن أن يساعد ‏في تسوية النزاعات المستمرة منذ عدة سنوات، بشأن الإطار ‏الدستوري للحوكمة، لكنه قد يؤجل الانتخابات وتشكيل ‏حكومة جديدة، أما خيار القاعدة الدستورية، فإنه يوفّر وقتاً، ‏لكن المشكلة تكمُن في انقسام الليبيين حول نوعية النظام ‏السياسي الذي يريدونه، أهو رئاسي أم برلماني، وما إذا كانت ‏مسودة الدستور تنص على النظام الرئاسي.‏

وأكدت أن هناك ضرورة على أن حكومة حكومة الدبيبة ‏والمجلس الرئاسي على إيجاد نوع من التوافق حول هذه ‏النقطة، باعتبارها واحدة من العقبات التي تواجه تحقيق ‏الاستقرار في البلاد. ‏

وأتمت قائلة “الدبيبة الذي يدعم إجراء الانتخابات في ‏موعدها علنا، يقول في الجلسات الخاصة إنه يريد البقاء في ‏السلطة لسنتين، وكذلك يعبّر معظم البرلمانيين عن دعمهم ‏للانتخابات، لكنهم في مجالسهم الخاصة يبدون رغبتهم ‏بتأجيلها، لأن ذلك يسمح لهم بالتمسك بمناصبهم، وهو ما ‏ينذر بأزمة سياسية”.‏

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

