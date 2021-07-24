غازيني: الدبيبة يدعم الانتخابات ‏علنا وفي الجلسات الخاصة يريد البقاء في ‏السلطة لسنتين

قالت كبيرة محللي الشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، إنها لا ترجح التوصل إلى توافق بالنظر إلى مدى الانقسام الذي لا يزال يثيره ترتيب العمليات الدستورية والانتخابية، المقبلة في 24 ديسمبر المقبل.
ولفتت في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، لفتت إلى أنه “بعد 6 سنوات خاضت خلالها حكومتان متنافستان حرباً متقطعة، بات لدى ليبيا اليوم سلطة تنفيذية موحّدة. حيث تم إقرار البرلمان حكومة وحدة مؤقتة يرأسها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، تسلّمت مهامها في طرابلس، وهو ما يعد إنجازاً تاريخياً، كونه يحضر الأرضية لإعادة توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية التي كانت منقسمة حتى الآن، وخاضت معارك ضد بعضها بعضاً منذ عام 2014″، بحسب قولها.
وتحدثت عن الصراع حول القاعدة الدستورية بقولها إنه لا توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة في هذا الجدل، فلكل حل مزايا وعيوب.
وأوضحت بقولها إن الاستفتاء على مسودة يمكن أن يساعد في تسوية النزاعات المستمرة منذ عدة سنوات، بشأن الإطار الدستوري للحوكمة، لكنه قد يؤجل الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، أما خيار القاعدة الدستورية، فإنه يوفّر وقتاً، لكن المشكلة تكمُن في انقسام الليبيين حول نوعية النظام السياسي الذي يريدونه، أهو رئاسي أم برلماني، وما إذا كانت مسودة الدستور تنص على النظام الرئاسي.
وأكدت أن هناك ضرورة على أن حكومة حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي على إيجاد نوع من التوافق حول هذه النقطة، باعتبارها واحدة من العقبات التي تواجه تحقيق الاستقرار في البلاد.
وأتمت قائلة “الدبيبة الذي يدعم إجراء الانتخابات في موعدها علنا، يقول في الجلسات الخاصة إنه يريد البقاء في السلطة لسنتين، وكذلك يعبّر معظم البرلمانيين عن دعمهم للانتخابات، لكنهم في مجالسهم الخاصة يبدون رغبتهم بتأجيلها، لأن ذلك يسمح لهم بالتمسك بمناصبهم، وهو ما ينذر بأزمة سياسية”.
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