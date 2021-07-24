جريمة تقشعر لها الأبدان .. ضبط مشعوذ يقوم بذبح الكلاب وشويها بعد تطبيق الجنس معها

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكن عناصر وحدة التحري والقبض بـشرطة النجـدة من القبض على مشعوذ يقوم بذبح الكلاب وسلخها وشويها بعد تطبيق الجنس معها .

وتأتي هذه العملية ضمن حملات وحدة التحري والقبض بشُرطة النجـدة ضد السحرة والمشعوذين .

وذكر المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن مواطن جاء لقسم شرطة النجـدة وأبلغ شكواه ضد أحد السحرة ومشعوذين لقيامه بأعمال لا تمت لديننا الإسلامي وللإنسانية بصلة .

وقال المواطن – بحسب المكتب الإعلامي – أن المشعود يقوم بعلاقة جنسية مع الكلاب ومن ثم يقوم بذبحها وسلخها وشويها ويقوم بسب الجلالة ورسولنا الكريم ﷺ .

وتحركت على الفور وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجـدة لتحري وجمع المعلومات وبعد تحديد المكان من المصدر وهو المكان الذي يقوم فيه بممارسة طلاسم السحر والشعوذة بداخله وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية، قامت العناصر باقتحام المكان ليسود الذهول والصدمة من المشهد الذي رأوه .

وعثر عناصر الأمن على كلاب مسلوخة وأُخرى مشوية وجد كلب أسود بالحمام وكلب آخر في الغرفة جاهز للذبح .

وتم على الفور ضبط الجاني والانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه، اعترف بقيامه بأعمال السحر والشعوذة عن طريق إقامة علاقة جنسية مع الكلاب ومن ثم يقوم بذبحها وسلخها .

وبعد سؤاله عم سبب قيامه بهذه الطلاسم اعترف بأن الشياطين تطلب منه القيام بهذه الأعمال لغرض السحر والشعوذة .

وأشار المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أنه تمت إحالة الجاني إلى جهات الاختصاص واتخاذ حياله كافة الإجراءات القانونية .