التكبالي: ملتقى الحوار أكبر معرقل للانتخابات واجتماع النواب غدًا سيأتي ‏بتوصيات لن تُرضي الجميع

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي أن البعثة الأممية تتلاعب بالليبيين لافتًا إلى أنها مرة تقول إنها تريد أن تذهب لملتقى الحوار السياسي، ثم تخيفهم وتقول إنها ستذهب إلى مجلس النواب.
وقال التكبالي في تصريحات عبر قناة “العربية” السعودية، إن “مجلس النواب يجب أن يكون حاسمًا، لأنه الجهة الوحيدة المنوط بها لتقرير مصير الانتخابات، لافتا إلى أن إقحام لجنة الـ75 محاولة لعرقلة الانتخابات، خاصة وأنها أكبر العرقلين، وأن من يقولون إنهم يريدون الانتخابات بهذا الخيار هم يكذبون”، على حد تعبيره.
وأضاف بقوله “غدًا سيكون هناك اجتماع في النواب، وسيأتي بتوصيات لن ترضي الجميع، وسنخرج وقد دفعنا كل شيء ونبكي مرة أخرى وسيبكي الشعب معنا، والجسم السياسي المترهل يجب أن يخرج من المشهد”.
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