التكبالي: ملتقى الحوار أكبر معرقل للانتخابات واجتماع النواب غدًا سيأتي ‏بتوصيات لن تُرضي الجميع

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي أن البعثة الأممية ‏تتلاعب بالليبيين لافتًا إلى أنها مرة تقول إنها تريد أن ‏تذهب لملتقى الحوار السياسي، ثم تخيفهم وتقول إنها ‏ستذهب إلى مجلس النواب.‏

وقال التكبالي في تصريحات عبر قناة “العربية” السعودية، إن “‏مجلس النواب يجب أن يكون حاسمًا، لأنه الجهة الوحيدة ‏المنوط بها لتقرير مصير الانتخابات، لافتا إلى أن إقحام لجنة ‏الـ75 محاولة لعرقلة الانتخابات، خاصة وأنها أكبر العرقلين، وأن من يقولون إنهم يريدون ‏الانتخابات بهذا الخيار هم يكذبون”، على حد تعبيره.

وأضاف بقوله “غدًا سيكون هناك اجتماع في النواب، وسيأتي ‏بتوصيات لن ترضي الجميع، وسنخرج وقد دفعنا كل شيء ‏ونبكي مرة أخرى وسيبكي الشعب معنا، والجسم السياسي ‏المترهل يجب أن يخرج من المشهد”.‏

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