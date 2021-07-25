مناشدة للالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا في كاباو

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ناشد جهاز الحرس البلدي في كاباو، اليوم السبت، مواطني البلدية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، محذّرًا من أن الحالات الموجبة أصبحت في تزايد ملحوظ داخل المدينة.

ودعا الجهاز، في منشور على فيسبوك، الأهالي بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر، أثناء التواجد خارج المنزل.

كما دعا إلى عدم الازدحام أمام المخابز والمحلات وكافة الأماكن العامة، ووقف الزيارات الاجتماعية.

يأتي ذلك فيما أكدت لجنة مجابهة جائحة كورونا ببلدية كاباو لكافة أهالي البلدية بوجوب أخد كل الطرق والتدابير الاحترازية للوقاية ولتجنب الإصابة من فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة الجمعة تسجيل 9 حالات إصابة موجبة بينها 8 حالات في كاباو وأخرى في منطقة المجابرة.