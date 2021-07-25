حفتر يدعو الليبيين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، الشعب الليبي إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المُقبل.

المشير حفتر أكد في بيان اليوم السبت، أن الليبيين ”سيقفون بقوة ضد من يحاول منعهم من ممارسة حقهم الانتخابي“.

وشدد القائد العام على ضرورة تهيئة الظروف الأمنية لإنجاح العملية الانتخابية.

وقال: “سنقف بقوة ضد من يحاول منع أو إرهاب أو قمع الليبيين من ممارسة حقهم الانتخابي، مطالبا الشعب بالتسجيل بكثافة في الانتخابات المرتقبة.

وفي وقت سابق، أكد المشير حفتر خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، دعم الجيش لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وطالب خلال اللقاء، المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم للجهود المبذولة بهدف الوصول إلى هذا الاستحقاق، الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي.

وقال المشير حفتر إن أهداف القيادة العامة للقوات المسلحة والبرلمان، تتوحد في تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية.

وحث حفتر على تعزيز آليات التشاور بين الجيش والبرلمان ليكونا يدا واحدة من أجل العبور إلى مرحلة الاستقرار ومواجهة كل الاستحقاقات برؤية موحدة، هدفها الأساسي حماية الوطن وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه.