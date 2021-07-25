الحبيب الأمين: قانون انتخابي يقرره عقيله ويفصله السائح ويلبسه حفتر وسيف الإسلام مرفوض

زعم الحبيب الأمين وزير الثقافة الأسبق، أن القانون الانتخابي من يقرره هو المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ، ومن يفصله هو عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات و من “يلبسه” على حد تعبيره هو المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي و سيف الإسلام القذافي بقوله: “قانون انتخابي يقرره عقيله ويفصله السائح ويلبسه حفتر وسيف مرفوض “.

وتابع في تغريده له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “الدوائر الانتخابية ليست جغرافية فراغ ، بل مدن وقرى يسكنها مواطن وحقه يساوي صوت لا يعد ولا يحسب بالهكتار بل بالكثافة السكانية، وقوانين الانتخابات تعني كثافة سكانية تساوي أصوات، لتتكلم المجالس البلدية المنتخبة”.