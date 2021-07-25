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الحبيب الأمين: قانون انتخابي يقرره عقيله ويفصله السائح ويلبسه حفتر وسيف الإسلام مرفوض

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الحبيب الأمين وزير الثقافة الأسبق، أن القانون الانتخابي من يقرره هو المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ، ومن يفصله هو عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات و من “يلبسه” على حد تعبيره هو المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي و سيف الإسلام القذافي بقوله: “قانون انتخابي يقرره عقيله ويفصله السائح ويلبسه حفتر وسيف مرفوض “.

وتابع في تغريده له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “الدوائر الانتخابية ليست جغرافية فراغ ، بل مدن وقرى يسكنها مواطن وحقه يساوي صوت لا يعد ولا يحسب بالهكتار بل بالكثافة السكانية، وقوانين الانتخابات تعني  كثافة سكانية تساوي أصوات، لتتكلم المجالس البلدية المنتخبة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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