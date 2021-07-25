طقس معتدل في أغلب المدن الليبية

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرته للأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة بداية من السبت 24 يوليو 2021 م على النحو التالي:

يبقي الطقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم ,بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف بداية من يوم الغد علي مناطق الشمال الغربي .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق .

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول يوم الغد بعد الظهر إلى جنوبية شرقية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 33) مْ على أغلب المناطق الساحلية ، ومابين (34- 38) مْ على باقي المناطق, وترتفع درجات الحرارة ارتفاع طفيف بداية من يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب.

• الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (27- 31) مْ ، وتسجل مابين (35-37) مْ على جالو والجغبوب.

هون– سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35- 40) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية .

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (36- 39) مْ

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:11).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:15).

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