طقس معتدل في أغلب المدن الليبية

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرته للأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة بداية من السبت 24 يوليو 2021 م على النحو التالي:
يبقي الطقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم ,بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف بداية من يوم الغد علي مناطق الشمال الغربي .
رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-
• الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق .
• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول يوم الغد بعد الظهر إلى جنوبية شرقية.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 33) مْ على أغلب المناطق الساحلية ، ومابين (34- 38) مْ على باقي المناطق, وترتفع درجات الحرارة ارتفاع طفيف بداية من يوم الغد.
الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
• الطقس: السماء قليلة السحب.
• الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق .
• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (27- 31) مْ ، وتسجل مابين (35-37) مْ على جالو والجغبوب.
هون– سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
• الطقس:السماء صافية.
• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة .
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35- 40) مْ.
الكفرة- السرير- تازربو:-
• الطقس:السماء صافية .
• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (36- 39) مْ
غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:11).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:15).
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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