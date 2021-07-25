المصرف المتحد: وزارة الشؤون الاجتماعية ستحيل 3 أشهر من علاوة الأبناء

أعلن المصرف المتحد بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم إحالة 3 أشهر من علاوة الأبناء.

وقال المصرف في إعلانه:” السادة زبائن المصرف، بالإشارة إلى المعلومات الواردة بشان عزم وزارة الشؤون الاجتماعية إحالة ثلاثة اشهر من علاوة الابناء خلال الأيام القليلة القادمة، عليه نامل من كافة زبائن المصرف الكرام التأكد من استلام دفاتر الصكوك الخاصة بحسابات العلاوة من الفرع التابع له الحساب قبل إضافتها”.

وتابع المصرف:” كما تم إعلامكم في السابق فان حساب العلاوة لن يخضع لأي استقطاعات مقابل أي مبالغ مستحقة على الحساب الجاري تمييزا لزبائننا، كما نأمل من كافة زبائننا تطبيق أعلى معايير السلامة والتعليمات العامة المعلنة من قبل الجهات المختصة لمكافحة وباء كورونا حفاظا على سلامتكم وسلامة أسركم”.