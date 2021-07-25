جمال الزوبية: لو طبقنا العزل السياسي بدقة لـ«انتهت حقبة القذافي وفسادها»

وجه جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» السابقة المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، سبابا شديدا لعدد من المسؤولين والشخصيات العامة، وعلى رأسهم الزعيم الراحل معمر القذافي.
وزعم «الزوبية»، في تغريدة له عبر تويتر، قائلا: «لو تم تطبيق العزل السياسي بِدقة لتخلصت البلاد من معظم العفن في البرلمان وأولهم عقيلة»، حسب قوله.
وأضاف «ولانتهت حقبة القذافي وفسادها ولتم طمس جبريل ونطائحه وتحالفه اللعين ومكائده ولم يفز زيدان وعبثه» وفقاً لادعائه.
واختتم بأنه لو تم تطبيق العزل السياسي «ماحدثت مؤامرة غرغور ولا حرب بني وليد ولا عدادات ولا جمعة إغراق بنغازي ولا كرامة الأسير وما بعدها الكثير»، حسب وصفه وتعبيره.
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