جمال الزوبية: لو طبقنا العزل السياسي بدقة لـ«انتهت حقبة القذافي وفسادها»

وجه جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» السابقة المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، سبابا شديدا لعدد من المسؤولين والشخصيات العامة، وعلى رأسهم الزعيم الراحل معمر القذافي.

‏وزعم «الزوبية»، في تغريدة له عبر تويتر، قائلا: «لو تم تطبيق العزل السياسي بِدقة لتخلصت البلاد من معظم العفن في البرلمان وأولهم عقيلة»، حسب قوله.

وأضاف «ولانتهت حقبة القذافي وفسادها ولتم طمس جبريل ونطائحه وتحالفه اللعين ومكائده ولم يفز زيدان وعبثه» وفقاً لادعائه.

واختتم بأنه لو تم تطبيق العزل السياسي «ماحدثت مؤامرة غرغور ولا حرب بني وليد ولا عدادات ولا جمعة إغراق بنغازي ولا كرامة الأسير وما بعدها الكثير»، حسب وصفه وتعبيره.