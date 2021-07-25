محمد الشكري: ‎%‎40 من ودائع المصارف يجب أن توجه للقروض والتسهيلات والمشاركة

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب محمد الشكري، أن ‎%‎40 من ودائع المصارف يجب أن توجه للقروض والتسهيلات والمشاركة.

وقال الشكري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المصدر الثاني بعد النفط لخلق التنمية المستدامة يجب أن يكون الائتمان (القروض والتسهيلات والمشاركة)، ‎%‎40 على الأقل من ودائع المصارف يجب أن توجه للائتمان وخاصة الإنتاجي منه”.

وأضاف “نعم: هناك مخاطر وصعوبات جمة ليس أقلها غياب التخطيط العمراني وتوقف التسجيل العقاري ومعوقات البيئة القانونية وأدوات تنفيذ الأحكام”.

وتابع “نحتاج إلى إرادة وطنية قادرة على تفكيك هذه البيئة غير الملائمة وتخلق شراكة فاعلة ما بين المصارف والمستثمرين ترسي هياكل إنتاج جديدة تقلل فاتورة الاستيراد وتحافظ على احتياطي البلاد من العملات الأجنبية وتخلق مواطن شغل للأجيال الحالية والقادمةً وتوطن التقنية وتخلق موارد جديدة للدولةً من ضرائب ورسوم”.