5 بلديات تناشد «الدبيبة» و«الزناتي» بالتدخل فورا بسبب «كورونا»

ناشد عمداء بلديات الرجبان وجادو والرحيبات وكاباو والحرابة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ووزير الصحة، علي الزناتي، بالتدخل لدعم مراكز العزل في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا وشبه انهيار للمنظومة الصحية.

وقال بيان مصور صادر عنهم: “اجتمعنا بمقر مديرية أمن جادو نتيجة لظروف الجائحة، ونناشد بشكل عاجل وسريع، رئيس الحكومة ووزير الصحة، التدخل لدعم مراكز العزل بهذه البلديات، نظرا لتزايد أعداد الحالات وسط شبه انهيار للمنظومة الصحية”.

وأضاف البيان “المراكز الصحية بهذه البلديات تعاني من نقص الأكسجين والمشغلات والأدوية، لذا نناشدكم بشكل عاجل التدخل لدعمنا وزيارتنا في أقرب فرصة”.