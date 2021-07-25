محذرًا من حامية عسكرية تركية.. المجلس الأطلسي يكشف خفايا الزيارة الأخيرة للواء كامل إلى ليبيا

ليبيا- كشف تقرير إخباري عن خفايا زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا لمحاولة إبعاد النفوذ التركي المقوض لعملية إعادة بنائها.

التقرير الذي نشره المجلس الأطلسي للأبحاث والدراسات الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار زيارة اللواء كامل في الـ17 من يونيو الماضي إلى العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، ناقلًا الرسالة التي أبلغها المسؤول المصري الرفيع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف التقرير: إن اللواء كامل أبلغ الدبيبة بخيبة أمل القاهرة لاستمرار دور تركيا في ليبيا من خلال الوجود العسكري لقواتها والمرتزقة السوريين. مؤكدًا أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مستعد للتفاهم والتوافق مع حكومة الوحدة الوطنية.

ووفقًا للتقرير حاول اللواء كامل إقناع سلطات العاصمة طرابلس بضرورة حل الميليشيات العديدة التي ما تزال موجودة، وتسريع بدء خروج القوات التركية والمليشيات السورية المرتبطة بها، لبدء صفحة جديدة من العلاقات مع المشير حفتر، لتسارع هذه السلطات وتنقض هذه الرواية.

وتابع التقرير: إن هذا النقض علامة واضحة على استمرار الدور العدواني للأتراك والميليشيات. مبينًا أن العُقَد تكمن في برامج تركيا العسكرية والسياسية في ليبيا ذات الأهداف طويلة الأجل، المدعومة بالإرادة لإنشاء حامية عسكرية واقتصادية دائمة ضرورية لتطوير التآزر السياسي والتجاري مع البلاد.

وبحسب التقرير، فإن أبرز ما يزعج الجانب المصري يتمثل في رفض سلطات طرابلس لتوحيد القوات المسلحة من خلال إدماج الميليشيات في الجيش، مشيرًا إلى أن هذه السلطات لا تريد منح القوات المسلحة دورها الطبيعي لتأمين الانتخابات المقبلة.

ترجمة المرصد – خاص

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