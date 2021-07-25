بعد تصنيفه ضمن أول 100 باحث عالمي.. ليبي يعلن مشروعا لتطوير البحث العلمي في البلاد

أعلن الباحث الليبي محمد الشريف الحاصل على الترتيب الأول على مستوى ليبيا في ترتيب الباحثين حسب موقع Publon في جميع العلوم والترتيب 94 على مستوى العالم أنه يطمح لعمل مشروع لتطوير البحث العلمي في ليبيا ومساعدة الباحثين.

وبين الشريف في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أنه تحصل على الترتيب 10 مقارنة بالباحثين في امريكا (تضم حوالي 176 الف باحث) والترتيب رقم 5 مقارنة بالباحثين من المملكة المتحدة (تضم حوالي 54 الف باحث مسجل).

وأشار الشريف إلى أن موقع Publon هو موقع عالمي للباحثين تابع ل Web of Science / Clarivate Analytics يقوم بتصنيف الباحثين من جميع المجالات سواء الطب أو الهندسة أو الكيمياء أو الفيزياء أو العلوم أو غيرها من المجالات العلمية على أساس عدد الأبحاث المنشورة وعلى أساس عدد الأبحاث التي تمت مراجعتها من قبل الباحثين في مجلات عالمية مفهرسة في قاعدة بيانات WOS

ولفت إلى أنه يضم “أكثر من مليون ومئتي ألف 1,200,000 باحث وباحثة من جميع أنحاء العالم في جميع المجالات الطبية والعلمية في جميع العلوم والتخصصات (يعتمد التصنيف الأساسي على عدد الأبحاث التي تمت مراجعتها والأبحاث المنشورة في آخر 12 شهر)”.

وأوضح الشريف أنه قام “بمراجعة أكثر من 340 بحث على مستوى العالم في حوالي 57 مجلة عالمية International peer-reviewed journals (322 بحث في آخر 12 شهر حسب WOS) كما أنه يعمل محرر Editor في 3 مجلات عالمية أشرفت على أكثر من 72 بحث ونشرت أكثر من 80 ورقة بحثية في فترة وجيزة”.

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وبين الشريف أن “التصنيف مبني فقط على الأبحاث التي دخلت التصنيف في مجلات منشورة مؤرشفة في موقع Web of Science العدد الحقيقي أكثر من ذلك ومازال يزيد كل فترة لكن التحديث ياخد وقت”.

وتحدث الشريف عن الوضع في ليبيا مؤكدا عدم وجود منافسة وعليه قد يتغير الوضع بعد فترة معربا عن أنه يطمح لعمل مشروع Sustainable وذلك بتعليم أكبر قدر ممكن من الدكاترة والطلبة أساسيات الرسرش عبر منصة Teach Me Research وأيضا الإشراف عليهم لعمل مشاريع بحثية تنشر في مجلات عالمية محترمة في المدة القادمة بالتعاون مع دكاترة من أمريكا وبريطانيا.

وأعرب عن أنه يطمح لتكوين فريق بحثي على مستوى المنطقة ليكتسب الخبرة اللازمة والمهارات الكافية للعمل على مشاريع بحثية مضيفا يوجد لدينا العديد من المشاريع البحثية للمدة القادمة.