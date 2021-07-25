إنقاذ 139 مهاجرا كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية وإعادتهم إلى طرابلس

تمكن زورق الدورية التابع لـ«حرس السواحل الليبية» ليلة أمس السبت، من إنقاذ 139 مهاجرا من عدة جنسيات، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وقال بيان صادر عنهم: “فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان)، حيث قام عناصر الجهاز بإنقاذ المهاجرين”.

وأضاف “فور اتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

واستكمل “سيتابع جهاز مكافحة الهجرة، عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين”.