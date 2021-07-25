“مختنقات الحوار” على طاولة لجنة التوافقات

تعقد لجنة التوافقات المنبثقة من أعضاء لجنة الحوار السياسي لقاءها اليوم الأحد برعاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا.

اللقاء كان مقرراً له أن يكون قبل عطلة عيد الأضحى المبارك غير أن الأعضاء أرجؤوه إلى ما بعد العيد كي يتسنى لهم الاستمرار والتحاور.

وشُكِّلت لجنة التوافقات في آخر يوم من ملتقى الحوار السياسي السابق في جنيف بغية تقريب وجهات النظر بعد كتابة عدة مقترحات بخصوص القاعدة الدستورية والموقف من الانتخابات في نهاية العام.

وتأمل بعثة الدعم الأممية في أن تحل لجنة التوافقات المشكَّلة من ثلاثة عشر عضواً المختنقات التي يمر بها الملتقى مؤخراً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية