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“مختنقات الحوار” على طاولة لجنة التوافقات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعقد لجنة التوافقات المنبثقة من أعضاء لجنة الحوار السياسي لقاءها اليوم الأحد برعاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا.

اللقاء كان مقرراً له أن يكون قبل عطلة عيد الأضحى المبارك غير أن الأعضاء أرجؤوه إلى ما بعد العيد كي يتسنى لهم الاستمرار والتحاور.

وشُكِّلت لجنة التوافقات في آخر يوم من ملتقى الحوار السياسي السابق في جنيف بغية تقريب وجهات النظر بعد كتابة عدة مقترحات بخصوص القاعدة الدستورية والموقف من الانتخابات في نهاية العام.

وتأمل بعثة الدعم الأممية في أن تحل لجنة التوافقات المشكَّلة من ثلاثة عشر عضواً المختنقات التي يمر بها الملتقى مؤخراً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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