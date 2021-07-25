مفوضية الانتخابات تكشف حقيقة وجود خلل بمنظومة التسجيل

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عدم وجود أي خلل في منظومة التسجيل حيث استطاع عشرات الآلاف من الواطنين الاتصال وحل مشاكل التسجيل ومازالت الجهود قائمة لحل الصعوبات بشكل نهائي.

وأوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان لها أنه الكم الهائل من المكالمات التي تصل إلى مركز الاتصالات بالمفوضية عبر الرقم المجاني 1441 والذي حصص للرد على الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل أوللمساعدة في تغيير مراكز الانتخاب سبب ضغطا متزايدا على خطوط الاتصال نج عنه تأخر الرد على المواطنين والذين أبدوا بعض الملاحظات على أداء مركز الاتصالات.

وبينت المفوضية أن عدد المكالمات التي تصل يوميا إلى مركز الاتصالات يبلغ 12,000 مكالمة تستغرق كل مكالمة في المتوسط3 دقائق لاستعراض المشكلة وبحث حلولها مشيرا إلى أن هذه المكالمات يتم استقبالها على 40 خطا هاتفيا هي سعة شبكة الاتصالات المتاحة للمركز وبالتالي يتعذر الرد على هذا الكم الهائل من المكالمات في وقت واحد.

ولفتت المفوضية إلى أن ساعات العمل لموظفي مركز الاتصالات تبلغ 12 ساعة يوميا تمتد من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 ليلا بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.

وأشارت المفوضية إلى أن أعلب المشكلات التي يطرحها المواطنين عبر الرقم 1441 تختص بعملية فك الارتباط عن رقم الهاتف وتغيير مراكز الانتخاب الأمر الذي يستغرق وقتا أطول للمكالمة إضافة إلى ضرورة توفر خدمة انترنت سريع للربط بمنظومة التسجيل الأمر الذي يتعذر أحيانا بسبب تذبذب سرعة النت.