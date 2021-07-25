“الداخلية” تحصر أملاكها.. تمهيدا لاسترجاعها

عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية فرج اقعيم اجتماعاً مساء أمس خصص لحصر أملاك وزارة الداخلية، ومراجعة مستندات الملكية.

وأوضح مكتب الإعلام بأن اقعيم التقى المستشارين القانونيّين بالديوان لمناقشة أوضاع أملاك وزارة الداخلية بداية بمدينة بنغازي وصولاً لباقي المدن.

وعقب الاجتماع أنشأ اقعيم مكتباً يختص برصد ومتابعة أملاك الوزارة، ومراجعة مستندات الملكية مع الجهات ذات العلاقة لاسترجاعها.

وبحسب مكتب الإعلام فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة، والحد من التعدي عليها والنظر في كيفية الاستفادة منها.

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