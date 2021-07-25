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للعلاج من تشوهات خلقية.. إرسال 30 طفلًا ليبيًا للعلاج في مستشفيات جامعة أسيوط المصرية

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصل إلى مطار أسيوط الدولي 30 طفلًا ليبيًا للعلاج في مستشفيات جامعة أسيوط، وسط إجراءات احترازية لمواجهة وباء كورونا.

ووفقًا لما ورد من معلومات في صحيفة الشروق المصرية وتابعته صحيفة المرصد، سيجري علاج الأطفال المصابين بعيوب خلقية بالشفاه الأرنبية وشق سقف الحلق بمستشفى أسيوط الجامعي، ضمن قافلة طبية مجانية جديدة لمؤسسة “عملية الابتسامة مصر”.

وأشار رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة أسيوط محمد الشاذلي إلى أن القافلة الطبية تأتي إيمانًا بالدور المصري الرائد في إطار الدعم والتضامن مع الدول، والمساهمة في تخفيف العبء عن الشعب الليبي في أوقات المحن والأزمات، وتقديم كل الدعم الدائم لمساعدة هؤلاء الأطفال.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ستظل مصر قلب العروبة النابض هي السند والداعم ل ليبيا….ومن ينكر جميل مصر علي ليبيا فهو جاحد وجاهل …منذ استقلال ليبيا عام 1951 كانت مصر السباقة في دعم الوطن بالخبرات وأرسلت أفضل الاساتذة والمعلمين للجامعة الليبية الفتية والمدارس الثانوية والاعدادية…كما قامت بارسال الاطباء المستشارين والاخصائيين للعمل بالمستشفيات والعيادات ..وكذلك المستشارين العسكريين لبناء الجيش وكذلك أرسلت العمال والمهندسين للبناء والمقاولات…وغيرها من المجالات الاخري. واخر مواقفها صد العدوان التركي علي ابار النفط رزق الليبيين الذي كانت ستنهبه تركيا الاستعمارية بقيادة اللص القردوغان …الشكر لمصر شعبا وحكومة وقيادة …والتحية والتقدير لكل جهد لصالح البلدين الشقيقين….

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