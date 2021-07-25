مكافحة الأمراض: 3845 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3845 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا منها 2891 حالة جديدة و954 حالة مخالطة من إجمالي 10023 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت ( 38.3 %).

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية تسجيل ( 887 ) حالة شفاء فيما توفيت ( 31 ) حالة أخرى.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في ليبيا بلغ 233449حالة منها الحالات النشطة : 43719 حالة والمتعافين 186355 حالة والوفيات: 3375 حالة.