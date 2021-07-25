«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل 3845 إصابة بفيروس كورونا و31 وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3845 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، و887 حالة شفاء، و31 وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تسلم من خلال مختبراته 10023 عينة لتحليلها، أظهرت نتائجها سلبية 6178 عينة، فيما تأكدت إصابة 3845 حالة منها 2891 جديدة و954 مخالطة، بنسبة حالات موجبة 38.3%.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات «العدد التراكمي» منذ ظهور الوباء في ليبيا، إلى 233 ألفا و449 إصابة، مازالت منها 43 ألفا و719 حالة نشطة، بينما تعافى 186 ألفا و355 حالة، وسجلت 3375 وفاة.

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