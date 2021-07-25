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قرار بحظر التجوال في مسلاتة

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قرر عميد بلدية مسلاتة، حظر التجول بشكل جزئي، في البلدية لمدة أسبوع ضمن إجراءات مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

ويشمل القرار حظر التجول داخل نطاق الحدود الإدارية ببلدية مسلاتة، من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة صباح اليوم التالي لمدة أسبوع تبدأ من اليوم 25 يوليو.

ونص القرار على غلق المؤسسات العامة والتعليمية والمصارف والمقاهي والمطاعم وجميع المحلات ذات الأنشطة التجارية والصناعية والأسواق داخل نطاق البلدية طول الـ24 ساعة.

فيما استُثني من القرار، الجهات الأمنية وشركة الكهرباء والبريد وشركة الخدمات العامة والمرافق الصحية والصيدليات وعيادات الأسنان والمصحات والمختبرات والمحلات الغذائية والخضراوات ومواد التنظيف والمخابز ومحطات الوقود ومراكز توزيع غاز الطهي، مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الصحية.

وشدَّدت البلدية على جميع المواطنين سكانًا أو عابري سبيل التقيُّد بنصوص القرار، محذرة أن من يخالفه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • ههههههه اما مهزلة يااااا شن غيرت من شي مش حظر تجوال هكي مؤسسات صحيه تقعد مفتوحه ماشي والباقي شن لزمتهم ادا انت قررت حضر تجوال يعني غدائية مفتوح بيكون سبب ايخلي المواطن يطلع من حوشه شيل مفتوح بيكون سبب في الحركه ي غبي مع احترامي للاغبياء لو بتقلل الازدحام افتح 24ساعه ومراعاة الضوابط اي نعم معاك ولو مكانك نفرض غرامات ع مخالفين شروط واساليب الوقاية لكن بكلامك هكي الناس كلها بتجري تاخد حاجتها قبل الحظر وهو ماسيزيد الطين بلة ، ي سواق بوطي المجاري وعليه ديني الا دفنقي سواق بوطي مجاري يتحول ل عميد بلديه هادا فنياته ف الصرف الصحي فقط والباقي مش لتالاه راهو مش تقليل قدر ولكن هوه هادا راجل ميفهمش تقافته بوطوات مجاري لا اكثر

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