قرار بحظر التجوال في مسلاتة

قرر عميد بلدية مسلاتة، حظر التجول بشكل جزئي، في البلدية لمدة أسبوع ضمن إجراءات مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

ويشمل القرار حظر التجول داخل نطاق الحدود الإدارية ببلدية مسلاتة، من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة صباح اليوم التالي لمدة أسبوع تبدأ من اليوم 25 يوليو.

ونص القرار على غلق المؤسسات العامة والتعليمية والمصارف والمقاهي والمطاعم وجميع المحلات ذات الأنشطة التجارية والصناعية والأسواق داخل نطاق البلدية طول الـ24 ساعة.

فيما استُثني من القرار، الجهات الأمنية وشركة الكهرباء والبريد وشركة الخدمات العامة والمرافق الصحية والصيدليات وعيادات الأسنان والمصحات والمختبرات والمحلات الغذائية والخضراوات ومواد التنظيف والمخابز ومحطات الوقود ومراكز توزيع غاز الطهي، مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الصحية.

وشدَّدت البلدية على جميع المواطنين سكانًا أو عابري سبيل التقيُّد بنصوص القرار، محذرة أن من يخالفه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.