طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 25 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 25 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يبقى الطقس مستقر على معظم مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا يوم الغد على بعض المناطق الساحلية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 39) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي صباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

•الرياح: شمالية إلي شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 35) مْ.

•الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:10).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:16)

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