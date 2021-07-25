الفريق التميمي: اجتماعات موسكو كانت مثمرة والجانب الروسي يؤكد دعمه للاستقرار في ليبيا

أكد عضو اللجنة العسكرية (5+5) ومدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي ان اجتماعات موسكو كانت مثمرة وأكد فيها الجانب الروسي دعمه للاستقرار في ليبيا وضرورة اجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة، وضرورة إقامة الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري.

جاء ذلك في منشور لمدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة العامة للقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب عبر فيسبوك، أكد فيه أن ذلك وفق اتفاقية جنيف الخاصة بوقف إطلاق النار وفقا لما توصلت اليه لجنة 5+5العسكرية.

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